Мишин заявил, что Трусова стала кататься лучше, чем раньше

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Заслуженный тренер СССР и России Алексей Мишин высоко оценил выступление Александры Игнатовой (Трусовой), которая победила на турнире серии «Челленджер» – Мемориале Дениса Тена. Своим мнением он поделился со «Спорт-Экспрессом».

22-летняя фигуристка набрала 226,01 балла по сумме короткой и произвольной программ и заняла первое место в женском одиночном катании. Серебряным призером стала представительница Южной Кореи Ким Юджэ с результатом 209,20 балла. Третье место заняла выступающая за Казахстан Софья Самоделкина, набравшая 204,36 балла.

«Трусова – молодец! Катается лучше, чем раньше», – сказал Мишин.