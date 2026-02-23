news_header_top
Общество 23 февраля 2026 07:30

Мишустин поздравил Минниханова с Днем защитника Отечества

Фото: kremlin.ru

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил Раиса Татарстана Рустама Минниханова с Днем защитника Отечества.

«Этот праздник объединяет всех, кто самоотверженно защищает Родину, проявляя мужество и героизм, отстаивает национальные интересы и независимость. Кто ежедневным трудом укрепляет обороноспособность, технологический и промышленный суверенитет нашей страны, вносит вклад в реализацию приоритетных государственных задач, повышение благополучия миллионов граждан», – говорится в тексте поздравления.

Мишустин пожелал Минниханову дальнейших успехов в службе на благо великой России и крепкого здоровья.

#Михаил Мишустин #Рустам Минниханов #День защитника Отечества #поздравление
