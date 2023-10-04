Мирзиёев: В отношениях Узбекистана и Татарстана — высокая динамика сотрудничества

Шавкат Мирзиёев

Фото: rais.tatarstan.ru

В последние годы отношения Узбекистана с Татарстаном, как и со многими другими субъектами РФ, характеризуются высокой динамикой сотрудничества. Так оценил их взаимодействие Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

«Расширяется промышленная кооперация в машиностроительной, электротехнической, химической, топливно-энергетической, горно-металлургической, аграрной, текстильной и других областях. Россия остается одним из главных торговых партнеров Узбекистана», – отметил он в своем приветствии к участникам третьего Форума межрегионального сотрудничества между Россией и Узбекистаном.

По мнению Мирзиёева, у стран большие возможности по углублению инвестиционного сотрудничества. Для этого он призвал активнее использовать создаваемые технопарки и новые инструменты финансовой поддержки, например недавно учрежденного Фонда развития промышленности Узбекистана.

Перспективным направлением сотрудничества Президент Узбекистана назвал молодежное предпринимательство. Он убежден, что креативная молодежь наполнит двустороннее взаимодействие инновационными бизнес-проектами.

Кроме того, большой потенциал в укреплении контактов есть в сфере туризма. Так, уже с начала этого года Узбекистан посетили около 350 тыс. туристов из России.

Узбекистан намерен также развивать сферу сельского хозяйства. К примеру, узбекские и татарстанские предприниматели начали совместные проекты по выращиванию сельскохозяйственных культур. Более того, в РТ создается распределительный центр и оптовая площадка для реализации узбекской продукции.

Мирзиёев выразил уверенность, что форум поможет укрепить межрегиональные отношения в интересах России и Узбекистана.

«Символично, что местом проведения встречи выбрана Казань. Исторически этот город играл важную роль в развитии торгово-экономического, культурного и научно-образовательного обменов с Центральной Азией», – подчеркнул он.

Напомним, что форум в Казани проводится в преддверии встречи лидеров двух стран — Владимира Путина и Шавката Мирзиёева. Узбекский лидер будет находиться с официальным визитом в России с 5 по 7 октября.

Как ранее сообщал «Татар-информ», в планах Мирзиёева есть и посещение Татарстана, где он встретится с Раисом РТ Рустамом Миннихановым.