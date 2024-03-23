Мирзиеев в разговоре с Путиным решительно осудил кровавый теракт в Подмосковье

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с коллегой из Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым.

Зарубежный лидер передал слова поддержки родным погибших при теракте в Подмосковье, а также пожелал скорейшего выздоровления раненым, сообщает пресс-служба Кремля.

«Шавкат Мирзиеев решительно осудил кровавый террористический акт в „Крокус Сити Холл“, выразил искренние соболезнования в связи с трагедией, просил передать слова поддержки семьям погибших и пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим», — говорится в сообщении.

В заключение стороны затронули вопросы противодействия терроризму и подтвердили намерение плотно сотрудничать в данной сфере.

По последним данным, при нападении на «Крокус Сити Холл» погибли не менее 115 человек. По данным Следкома, число жертв может быть больше.