Мирзиёев посетил выставку татарского общественного центра на празднике Навруз в Ташкенте

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев ознакомился с выставкой татарского общественного культурно-просветительного центра Ташкента, организованной во время праздника Навруз. Об этом сообщает пресс-служба центра.

Главу государства встретил руководитель татарской общины Ришат Набиуллин. На выставке были представлены национальные татарские блюда и сувениры. Национальные песни и танцы для Шавката Мирзиёева исполнил татарский фольклорный ансамбль «Изге Нур» под художественным руководством заслуженного работника культуры Республики Татарстан Марьям Бухаровой.

Татарский общественный культурно-просветительный центр города Ташкент является основным татарским общественным объединением на территории Узбекистана. Будучи государственным органом, центр оказывает всемерную поддержку развитию самобытной культуры татарского народа.