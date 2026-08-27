Мирзабалаев о Кузнецове: «Он обычный пацан! Как будто знали сто лет»

Нападающий новосибирской «Сибири» Александр Мирзабалаев в интервью Sport24 рассказал о своей текущей роли в команде, а также поделился мнением о партнере Евгении Кузнецове.

Форвард признался, что в Новосибирске у него значительно больше игрового времени и доверия, чем было в «Витязе». При этом Мирзабалаев заявил, что полностью устраивает его позиция в четвертом звене и игре в меньшинстве.

«Мне комфортно в нынешней роли. Я только рад, что мне дают возможности. Грех жаловаться. Мы сами все понимаем, что сразу никто никуда не поставит, в «Сибири» сильный состав. Четвертое звено — значит, четвертое звено», — цитирует игрока издание.

Особое внимание Мирзабалаев уделил взаимодействию с Павлом Тютневым, с которым они играли вместе еще в магнитогорском «Металлурге». По словам хоккеиста, наработанная химия помогает на льду.

Кроме того, нападающий тепло отозвался о Кузнецове, назвав его легендой российского хоккея и «Вашингтона». При этом Мирзабалаев подчеркнул, что прославленный хоккеист остается простым в общении парнем.

«Он обычный вообще. Как будто знали его сто лет, он со всеми пытается заговорить», — добавил форвард.

Накануне «Сибирь» обыграла омский «Авангард» (5:2) в матче Кубка Блинова, а Мирзабалаев отметился заброшенной шайбой.