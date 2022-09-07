Mirror: Реакция Путина на учениях «Восток-2022» говорит об отличном состоянии ВС России

Кадры с российским Президентом Владимиром Путиным и главой Минобороны Сергеем Шойгу с учений «Восток-2022» демонстрируют, что российские войска находятся в полной боеготовности. Такое мнение высказала журналистка британской газеты Mirror Ханна Левен, передает РИА Новости.

Речь идет о видео, опубликованном телеканалом «Звезда», из наблюдательного пункта на полигоне Сергеевский. На кадрах видно, как Путин и Шойгу с улыбкой отреагировали на доклад замглавы военного ведомства Юнус-Бека Евкурова.

«Путин на учениях „Восток-2022“ дал понять, что российские военные продолжают действовать в штатном режиме, параллельно участвуя в специальной военной операции на Украине», — резюмировала обозреватель газеты.

Стратегические командно-штабные учения «Восток-2022» проходят с 1 по 7 сентября, в маневрах участвуют военные из нескольких стран: Азербайджана, Алжира, Армении, Беларуси, Индии, Киргизии, Китая, Монголии, Таджикистана, Казахстана, Лаоса, Мьянмы, Никарагуа и Сирии