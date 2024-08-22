Мировые судьи РТ перейдут на отечественную операционную систему

На автоматизированных рабочих местах судебных участков мировых судей республики установят и настроят российское программное обеспечение. Соответствующую закупку разместил Государственный комитет РТ. Начальная цена контракта составляет 1,5 млн. рублей. Заказчиком выступает Минюст РТ.

Как сообщает Госкомитет РТ по закупкам, всего планируется оборудовать 809 рабочих мест. На них установят российскую операционную систему (ОС) Astra Linux. Работы планируют выполнить до 20 ноября 2024-го. Гарантийный срок — не менее 12 месяцев с даты подписания документа о приемке.

«В республике осуществляется процесс перевода рабочих мест органов власти на отечественную операционную систему. Изменения коснутся органов местного самоуправления, региональных ведомств и бюджетных учреждений. Переход на отечественное программное обеспечение – это, в первую очередь, необходимый процесс, который в условиях санкционного давления на страну поможет обезопасить систему управления на всех уровнях власти», - сообщила зампредседателя Госкомитета РТ по закупкам Алеся Музалевская.