Мировые премьеры и звуковые картины: открывается VIII Фестиваль татарской музыки «Мирас»

Завтра, 8 февраля, а также 11 и 15 февраля на сцене ГБКЗ имени Салиха Сайдашева пройдут концерты в рамках VIII Фестиваля татарской музыки имени Назиба Жиганова «Мирас». Проект создан художественным руководителем и главным дирижером Государственного академического симфонического оркестра Республики Татарстан, народным артистом России и Татарстана, профессором Александром Сладковским.

На концерте-открытии фестиваля «Безнең Татарстан» («Наш Татарстан») со сцены прозвучат произведения как классиков татарской академической музыки, так и современников. ГАСО РТ исполнит сочинения Назиба Жиганова, Александра Ключарёва, Анатолия Луппова, Эльмиры Галимовой, Эльмира Низамова, Рената Хакимова, Бориса Трубина и Рустама Зарипова. Также в этот вечер прозвучит мировая премьера сочинения Алсу Сунгатуллиной.

Вместе с оркестром выступят солисты Алина Шарипжанова, Амир Ахмадишин, Алмас Хусаинов, Дина Закирова, Гульнар Ярмиева. Также в концерте примет участие Государственный камерный хор РТ под руководством Миляуши Таминдаровой. За дирижёрским пультом — заслуженный деятель искусств РФ, народный артист РТ Рустем Абязов.

Второй концерт фестиваля, 11 февраля, ознаменуется мировой премьерой оперы Миляуши Хайруллиной «Кави-Сарвар».

Опера расскажет драматичную историю о жизни и любви татарского писателя Кави Наджми и его супруги Сарвар Адгамовой — двух выдающихся людей, которым выпало жить во времена великих испытаний.

Автор либретто — Айдар Ахмадиев. Дирижер-постановщик — лауреат международных конкурсов, дирижер Государственного академического Большого театра России Айрат Кашаев.

В заключительный день фестиваля, 15 февраля, состоится концерт «Авазлардан картиналар» («Звуковые картины»). В программе концерта прозвучат сочинения Назиба Жиганова, Масгута Латыпова, Фарида Шарифуллина, Ильгама Байтиряка, Резеды Ахияровой и Рашида Калимуллина. Солистка — Дина Хисанбеева. Дирижер — заслуженный деятель искусств Республики Татарстан, профессор кафедры музыкального театра Казанской консерватории Ринат Халитов.

Фестиваль был учрежден в 2015 году. С тех пор он подтвердил свою востребованность и прочно утвердился в культурной жизни Республики Татарстан.

За научно-творческое руководство событием отвечает ректор Казанской государственной консерватории имени Н. Жиганова, музыковед, продюсер, педагог, музыкально-общественный деятель, доктор искусствоведения, профессор, заслуженный деятель искусств РТ Вадим Дулат-Алеев.

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