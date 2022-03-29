Мировые цены на нефть ускорили падение после переговоров России и Украины

Цены на нефть на мировом рынке ускорили темпы снижения после новостей с российско-украинских переговоров в Стамбуле, сообщает РИА Новости.

В 15.38 (по Москве) цена июньских фьючерсов на нефть марки Brent упала на 6,46%, до 102,42 доллара за баррель, а стоимость майских фьючерсов на WTI снизилась на 6,8%, до 98,8 доллара, следует из данных с торгов.

По индексу самого крупного европейского хаба TTF с 10% до 5% замедлился рост стоимости апрельских фьючерсов на газ. Цена достигла 1 223,3 доллара за тыс. куб. метров топлива, хотя до этого варьировалась от 1 270 до 1 280 долларов.

24 февраля Президент России Владимир Путин в видеообращении к гражданам страны объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса. Первые переговоры Москвы и Киева состоялись 28 февраля в Гомельской области Беларуси. Затем прошли еще несколько встреч, после чего переговорный процесс перешел в режим онлайн.