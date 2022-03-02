Мировые цены на нефть подскочили на 5%

Мировые цены на черное золото подскочили на 5%. Стоимость Brent превысила 110 долларов за баррель впервые с июля 2014 года, свидетельствуют данные торгов.

Ночью Brent подорожала и достигла более 111 долларов, а WTI достигала максимума в 109,3 доллара за баррель, передает РИА Новости.

По состоянию на 7.55 по московскому времени майские фьючерсы на нефть марки Brent подорожали на 4,89% (110,1 доллара за баррель), а апрельские фьючерсы на WTI — на 4,97% (108,55).

Удорожанию черного золота способствуют опасения по поводу срывов поставок нефти из-за антироссийских санкций и ухода энергетических компаний из страны. О выходе с российского рынка уже объявили BP, Shell, Equinor, OMV, Exxon Mobil.

24 февраля Президент России Владимир Путин в видеообращении к гражданам страны объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Западные страны осудили операцию и начали ужесточать антироссийские санкции.