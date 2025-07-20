Мировой уровень праздника и история про чудо: как в Татарстане прошел кряшенский Питрау

Фестиваль кряшенской культуры в Татарстане в этом году прошел в 27-й раз. Организаторы подготовили красочную программу о традициях народа. Как прошел народный праздник – в репортаже «Татар-информа».





27-я годовщина праздника в Татарстане

На республиканском уровне фестиваль кряшенской культуры «Питрау» прошел в этом году уже в 27-й раз в селе Зюри Мамадышского района РТ. Отметим, что Зюри – родная деревня руководителя холдинга «Ак Барс» Ивана Егорова, который является лидером кряшенской общины Татарстана. Егоров в этом году также присутствовал на празднике и выступил с речью как его организатор.

Питрау традиционно завершает череду народных праздников в Татарстане. Как и остальные, в этом году он был тесно связан с годовщиной Победы в Великой Отечественной войне и Годом защитника Отечества.

На праздник с супругой и сыном приехал Раис Татарстана Рустам Минниханов. По традиции руководителя республики встретили хлебом и солью перед входом на площадку, а также подарили кепку и полотенце с символикой праздника.

Участник СВО рассказал о чудесном спасении

Напротив входа на площадку расположился стенд, посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и Году защитника Отечества. Здесь можно было увидеть как современное обмундирование солдат, так и музейные экспонаты времен Великой Отечественной войны.

Рядом же гостям рассказывали о помощи, которую Мамадышский район оказывает бойцам специальной военной операции. Здесь показали маскировочные сети, а также мобильную баню – такие же отправляют в зону СВО.

Тут же один из участников СВО рассказал Раису Татарстана историю своего чудесного спасения. По его словам, осколок от снаряда попал в портмоне бойца, где и застрял – преградой, спасшей ему жизнь, стала икона, находившаяся рядом с документами. Сам же боец не получил благодаря этому ни единой царапины.

Народные ремесла, детская сцена и фуд-корт

Огромную часть всей площадки отдали фестивалю мастеров народного промысла. Гости праздника могли увидеть произведения ремесленников со всей республики. Особенно здесь выделялись поделки из дерева, а именно макеты культурных и исторических зданий Татарстана. А напротив можно было увидеть подворья, в каждом из которых была отдельная сцена и праздничная программа.

После ремесленных стендов расположились огромный фуд-корт и множество детских площадок, одной из которых стала небольшая сцена специально для маленьких зрителей и артистов.

Легенда о кряшенском богатыре

Завершив осмотр, Минниханов отправился к центральной сцене праздника, где артисты показали традиционный пролог. В этом году он был посвящен кряшенскому богатырю Горгери и рассказывал о том, что героем может стать каждый, главное – любить свою Родину и близких.

Начался пролог со сцены, где боец специальной военной операции рассказывает детям историю про богатыря Горгери, после чего зрителей перенесли во времена жизни батыра.

Повзрослев, богатырь узнал, что на его Родину напали, и он сразу отправился на войну, где был готов пожертвовать жизнь за свой родной край.

Завершением концерта стала сцена, где бойцы СВО, рассказав детям, каким должен быть герой, получили сигнал, что нужно отправляться в зону боевых действий, и, попрощавшись с родными, сразу отправились на фронт.

«Видим, как глубоко раскрыта тема сохранения традиций»

Праздник кряшенской культуры Питрау в этом году прошел на мировом уровне. Такую высокую оценку дал Рустам Минниханов на церемонии официального открытия.

«Мы проводим много праздников, но у Питрау мировой уровень», – сказал Минниханов.

Он подчеркнул, что организаторы смогли всесторонне осветить культуру и традиции народа.

«Очень красивый праздник. Нам важно сохранить свою культуру, традиции. И здесь мы видим, насколько глубоко раскрыта эта тема. Спасибо вам огромное, с праздником!» – заключил Раис Татарстана.

Завершением официальной церемонии стало награждение государственными и республиканскими наградами отличившихся жителей республики.

Фотографии пресс-службы Раиса РТ, rais.tatarstan.ru