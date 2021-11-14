Древние смыслы в лоскутках: в Казань из Петербурга привезли выставку шитья Евразии

В Национальном музее Татарстана на несколько дней разместился передвижной проект Российского этнографического музея «Лоскутный узор: традиции и искусство народов Евразии», в которой собраны более 120 предметов народного рукоделия. Экспозицию оценила корреспондент ИА «Татар-информ».

В Национальном музее Татарстана на несколько дней разместился передвижной проект Российского этнографического музея «Лоскутный узор: традиции и искусство народов Евразии»

Фото © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

«У Российского этнографического музея Казань на первом месте»

Созданная благодаря национальному проекту «Культура» и при поддержке Министерства культуры России выставка посетила Казань первой. Следом будут Уфа и далекий Ханты-Мансийск, где этноэкспонаты успеют показать публике до 20 декабря.

«У Российского этнографического музея Казань на первом месте, поэтому мы не могли не привезти эту выставку сюда. Тем более я знаю, что в городе и сейчас есть мастерицы, которые увлекаются этим видом рукоделия, и для них было бы очень интересно посмотреть нашу выставку. Этот проект поддерживает общий, международный интерес к этому виду рукоделия. А подобные фестивали проходят сейчас очень широко не только в нашей стране, но и во Франции, в Германии, в Японии, в Америке. Это очень трендовая история, несмотря на то, что данный вид рукоделия насчитывает не одно столетие», – рассказала корреспонденту ИА «Татар-информ» заведующая отделом этнографии народов Поволжья и Приуралья Российского этнографического музея Елена Колчина.

Созданная благодаря национальному проекту «Культура» и при поддержке Министерства культуры России выставка посетила Казань первой Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

Своеобразная техника изготовления лоскутных изделий народов Амура, татарский головной убор калфак второй половины XIX с ушками-розетками из лент, который не имеет аналогов, а также образцы лоскутного творчества Северо-Западного региона, Русского Севера, Волго-Уральского региона, Средней Азии, Кавказа, Приморья, Приамурья – все это пестрое и искусно вручную созданное многообразие лишь 17 дней «гастролирует» в Казани.

Миниатюрные ушки татарского калфака изготавливали из ленты или в другом варианте из ткани. Это абсолютно ювелирное произведение, уверена Елена Колчина, которое не имеет аналогов в других культурах. Хотя в самом Национальном музее есть несколько подобных образов, и они, по словам собеседницы, – жемчужины любого музейного собрания.

Все это пестрое и искусно вручную созданное многообразие лишь 17 дней «гастролирует» в Казани Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

«Мы показали разные вещи. Разные по времени бытования – старинные и современные, которые в настоящее время продолжают изготавливать и в деревнях, и мастерами, которые осваивая традиционные техники, создают современные произведения искусства. Каждая этническая традиция, где был известен текстиль, создавала изделия из обрезков ткани, поэтому у лоскутного шитья такая широкая география, и международная в том числе. Что касается нашей страны, сколько регионов, столько народов и традиций. Многие предметы или техника исполнения имеют перекличку в культурах, а многие предметы, как калфак, – абсолютно уникальны. Фактически это тот же самый объемный лоскут, когда из отдельных кусочков ткани создается новая фактура», – пояснила Колчина.

«Лоскутное творчество является универсальным для всех народов»

Калфак, привезенный в Казань питерским музеем, – один из архаичных экспонатов выставки. Среди самых старинных также женский удмуртский головной убор с выставки 1867 года в Москве, а также ряд предметов разных традиций конца XIX-начала ХХ века. Самые юные предметы выставки изготовлены в 2000-е годы. Они, отметила специалист, демонстрируют развитие и продолжение лоскутных традиций.

Лоскутное творчество является универсальным практически для всех народов, которые проживают у нас в стране и хорошо знают текстильную традицию Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

«Самая главная наша задача – показать, что лоскутное творчество является универсальным практически для всех народов, которые проживают у нас в стране и хорошо знают текстильную традицию. Это такой абсолютно универсальный прием шитья, при этом с очень понятной этнической спецификой, которая проявляется в этих изделиях. Хотелось показать, что такой прием, который для многих ассоциируется с бабушкиным одеялом, является общим и всеобъемлющим, всеобхватывающим. И не нужно забывать, что есть архаичные смыслы, связанные с тем, что лоскутные вещи выполняют магико-охранительную функцию. Защита через множественность лоскутков направлена в первую очередь на молодоженов, для которых и шилось такое лоскутное одеяло, и на маленьких деток, которым тоже передавали защиту через эти лоскутки», – обратила внимание специалист.

Множественность лоскутков – это пожелание множественности благ, их преумножения, напутствие увеличения жизненных сил, здоровья. Если изделие (часто одеяло) предназначалось для молодоженов, это символизировало пожелание им плодородия и появления в скором времени многочисленных здоровых, крепких потомков.

«Это те древние смыслы, которые были заложены в такие, казалось бы, простые изделия, к которым многие относятся как к чему-то такому само собой разумеющемуся и олицетворяющему сельский быт», – акцентировала собеседница.

«Это те древние смыслы, которые были заложены в такие, казалось бы, простые изделия, к которым многие относятся как к чему-то такому само собой разумеющемуся и олицетворяющему сельский быт» Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

Она также отметила, что для создания лоскутных вещей не использовались старые, ношеные вещи, в дело шли обрезки новых тканей оставшиеся после кроя больших вещей.

«Этих обрезков было много, когда ситцевые ткани стали входить в городские и сельские слои. В отличие от домотканых лоскутов производственные ситцы широкие, и крой предполагал какие-то остатки. Их собирали и потом из них собирали целое изделие – традиционное искусство очень рационально. Но это не просто так все получалось, а именно потому, что существовали очень ранние представления о том, что лоскутные вещи выполняют функцию защиты», – разъяснила Елена Колчина.

На выставке, к слову, все экспонаты не реплики, а подлинные – даже те, что датируются XIX веком. А сама передвижная выставка, по словам сотрудницы питерского музея, дает возможность экспонировать в их контексте экспонаты, имеющиеся на местах в региональных музеях.

Рассмотреть «Лоскутный узор: традиции и искусство народов Евразии» из фондов Российского этнографического музея можно в Национальном музее Татарстана до 17 ноября.