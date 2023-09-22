«Мировое ТВ не зашло так далеко»: на Kazan Digital Week обсудили инновации в медиа в РФ

В рамках форума Kazan Digital Week прошла сессия «Интеграция медиаиндустрии», на которой федеральные и региональные эксперты обсудили внедрение IT-технологий в СМИ и изменения в потреблении информации. Первым выступил директор Национальной Ассоциации телерадиовещателей Александр Широких.

«На нашем телевидении уже используются технологии дополненной реальности и захвата движения. Виртуальные технологии очень активно используются в спортивном сегменте, когда студия превращается в какую-то особенную локацию. При этом отрадно сказать, что инновации приходят и в регионы. Мы видим успешные кейсы использования подобных технологий и на региональных каналах. Уверен, скоро это появится и в Казани. Поверьте, мировое телевидение еще не дошло так далеко. Многие из нас бывали за границей и видели, что технологически российское телевидение всегда было лучше», – заявил спикер.

Далее слово взял депутат Госдумы РФ, зампредседателя комитета по информационной политике, информационным технологиям и связям, телеведущий Евгений Попов. Он рассказал, как менялось потребление информации людьми, какие меры приняты для противодействия западной пропаганде, и о степени доверия к СМИ.

«У людей есть огромный выбор источников информации. Через них могут пытаться внедрить какую-либо идеологию с помощью фейков, агитации и других атрибутов. Что касается популярности источников, то наравне идут соцсети и традиционные СМИ, вперед выходят телеграм-каналы», – рассказал эксперт.

При этом он отметил роль региональных СМИ, объяснил, почему они вызывают большее доверие у местных жителей, чем их федеральные коллеги. Однако, подчеркнул Попов, остро стоит вопрос качественных кадров.

О ситуации в этой сфере в республике рассказал директор ГТРК Татарстан Фирдус Гималтдинов.

«Кадры – это лично важно. В прошлом году мы начали сотрудничество с Казанским институтом культуры, который теперь готовит специалистов для телевидения: звукорежиссеров, режиссеров и операторов. Тенденция такая: без практики стать грамотным специалистом очень сложно, поэтому мы приглашаем ребят к нам, чтобы они могли познакомиться с теми технологиями, с которыми им предстоит работать», – сообщил он.

Напомним, по поручению и инициативе Президента Владимира Путина в России реализуется национальный проект «Цифровая экономика».

«Сегодня у России есть научные достижения, уникальные исследователи, создающие прорывные технологии новой эпохи, накоплен первый опыт их практического применения», – отмечал по этому поводу глава государства.