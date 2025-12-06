Секреты столицы черной икры: три причины съездить в Астраханскую область

Прямой авиаперелет из Казани в Астрахань, который открылся в мае этого года, связал между собой два субъекта России и позволил жителям Татарстана окунуться в культуру южного региона. Что обязательно нужно посмотреть и попробовать в Астраханской области – в материале «Татар-информа».





Астрахань – старейший экономический и культурный центр Нижнего Поволжья и Прикаспия

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Как добраться?

С мая этого года из Казани в Астрахань открыт прямой авиаперелет. Полеты осуществляет компания Nordwind.

Рейсы выполняются дважды в неделю.

По вторникам:

вылет из Казани в 7:00, прибытие в Астрахань в 10:20;

обратный вылет в 11:20, посадка в аэропорту Казани в 12:40.

По пятницам:

вылет из Казани в 7:50, прибытие в Астрахань в 11:10;

обратный вылет в 12:30, посадка в аэропорту Казани в 13:40.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Время в Астрахани на 1 час опережает московское. Продолжительность перелета составит около 2,5 часа.

Что посетить?

Представители прессы и блогеры из Татарстана в конце ноября посетили Астраханскую область, где им презентовали туристический потенциал южного региона. Пресс-тур был организован Министерством экономического развития области и Госкомитетом по туризму Татарстана.

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Астрахань довольно компактный город, где проживает чуть менее полумиллиона человек. Путь по основным достопримечательностям можно составить самостоятельно или взять обзорную экскурсию. Предлагаем семь пунктов, которые стоит внести в список для посещения.

1. Татарская слобода

Здесь расположились несколько мечетей, которые жители различают по цвету. Кроме того, в слободе стоит зайти на Татар-базар – огромный рынок, где можно купить любые продукты – от хлеба и овощей до черной икры и осетрины. Отметим также, что Астрахань является неким перевалочным пунктом между Россией и ближайшими странами, благодаря чему здесь проживает представители многих национальностей, которые никак не конфликтуют ни по культуре, ни по религии. Были даже случаи, когда татары защищали от разрушения православный храм, который находился рядом с их жильем.

2. Астраханский кремль

Фото: © Александр Хевронин / «Татар-информ»

Это одно из первых мощных крепостных сооружений Московского государства. Оно построено с учетом передовых достижений оборонного дела XVI века.

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Комплекс включает в себя 7 башен, Пречистенские и Никольские ворота, а также соборы, монастыри, часовни, казармы, складские помещения и многое другое. Кремль стоит на холме, называемом Заячий бугор. Место было выбрано очень удачно: Волга, ее рукав Кутум и ерик Царев, а также глубокое солончаковое болото делали крепость практически неприступной.

Фото: © Александр Хевронин / «Татар-информ»

В настоящее время русло Волги сместилось и река уже не протекает под стенами Кремля, поэтому рядом со стенами расположился целый микрорайон города.

3. Производство черной икры

Фото: © Александр Хевронин / «Татар-информ»

Конечно же, приехав в Астрахань, нельзя проигнорировать черную икру. И для гостей есть возможность не только купить этот деликатес, но и посетить производство, где им покажут и расскажут о полном цикле производства икры от вылова рыбы из резервуара до упаковки в банки и даже предложат поучаствовать в этой работе. К слову, семейство осетровых очень интересно в плане обработки. Дело в том, что осетр перерабатывается полностью – все части рыбы так или иначе идут на продажу.

Ну и, конечно, самым ярким этапом экскурсии является дегустация, на которой гости пробуют несколько видов черной икры и узнают, как лучше ее есть, чтобы полностью почувствовать вкус. Главный технолог компании «А-Икра» Сергей Вихорев сообщил нам, что делать это нужно без других продуктов. Иначе говоря, есть ложкой, а не намазывать на бутерброд.

4. «Сарай Бату» (музей-декорация)

Фото: © Александр Хевронин / «Татар-информ»

Еще одна интересная локация – «Сарай-Бату». Это современный культурно-исторический комплекс, воссозданный на основе декораций к фильму «Орда». Примечательно, что он расположен в тех местах, где когда-то находилась столица Золотой Орды, – у села Селитренное Харабалинского района.

Фото: © Александр Хевронин / «Татар-информ»

Здесь гостям предлагают экскурсии, тир, катание на верблюдах, а также возможность погрузиться в атмосферу средневекового города, сделать памятные фотографии и приобрести сувениры.

5. Локации съемок фильма «Не может быть»

На просторах Астрахани можно познакомиться с историей создания еще одного фильма, но уже советского – «Не может быть». Гостям города предлагают пройти квест по локациям, которые использовались во время съемок этой картины.

6. Дом купца Тетюшинова

Фото: © Александр Хевронин / «Татар-информ»

Еще одно яркое место для посещения – музейно-культурный центр «Дом купца Тетюшинова». Здесь туристам предлагают окунуться в жизнь и быт русского купечества XIX века. Помимо интерактивной экскурсии по дому, где гости смогут примерить наряды и потанцевать, здесь также проводятся мастер-классы по изготовлению кукол.

7. Лотосовые поля

Фото: © Валерий Мельников / РИА Новости

Еще одна из визитных карточек Астраханской области. Лотосовые поля – обширные пространства в дельте Волги, где с начала лета и до сентября можно увидеть огромное количество цветущих растений.

Что попробовать из кухни

Астрахань – город, построенный на воде, и, конечно же, основная направленность местной кухни – рыбная. И особое внимание уделено уже упоминавшемуся семейству осетровых. Во многих астраханских заведениях предлагают такие блюда, как копченый осетр, балык из осетра, пельмени, риеты и многое другое.

Но не осетром единым – местная кухня включает в себя огромное количество блюд из других видов речной рыбы. Так, гостям предлагают попробовать икряники – небольшие оладушки из икры, рыбный борщ, тартар из судака, рыбу, запеченную с грибами и картофелем, рыбные шарики, обжаренные во фритюре, и множество других деликатесов.

Фото: © Александр Хевронин / «Татар-информ»

Предлагаем несколько кафе и ресторанов, которые стоит посетить:

чайхана «Шоли» с уклоном в восточную тематику;

ресторан «Поплавок» с большим выбором рыбных блюд и собственной пивоварней;

ресторан «Щука» – здесь, как нетрудно догадаться, также рыбная тематика;

кафе «Соль&Перец» с большим выбором блюд на мангале;

ресторан «Хурма и Мандарин», где помимо обеда можно увидеть творческую программу на тему кочевников;

кафе «Тесто» с обширным выбором пельменей с разнообразными начинками.

Отметим, что если у гостя нет желания или возможности посещать местные рестораны, то он может и сам поэкспериментировать с приготовлением блюд – рыбные магазины раскиданы по всему городу в больших количествах.

Где остановиться?

В рамках пресс-тура журналисты и блогеры посетили три гостиницы Астрахани. Первым стал бутик-отель «У Кремля», расположенный, как следует из названия, через дорогу от входа в Астраханский кремль. Это небольшой уютный отель с качественным сервисом.

Фото: © Александр Хевронин / «Татар-информ»

В гостинице «Виктория-палас» сервис также на уровне. Кроме того, в номерах есть возможность выйти на балкон, с которого открывается шикарный вид на Кутум. Ну и отдельно стоит отметить завтраки в формате шведского стола.

Гостиница «Астраханская», как и прочие, радует гостей сервисом, удобным расположением и хорошими номерами, а также качественной кухней и возможностью приобрести астраханские деликатесы непосредственно в отеле.

Фото: © Александр Хевронин / «Татар-информ»

Таким образом, есть как минимум три причины посетить Астрахань: бюджетный перелет, богатая история и необычная кухня. Жители Татарстана с учетом того, что авиакомпания Nordwind выполняет два рейса в неделю, могут запланировать трех- или шестидневный тур, чтобы изучить культуру города и региона.

