news_header_top_970_100
Минниханов поручил построить бассейн в казанской гимназии №175
Минниханов поручил построить бассейн в казанской гимназии №175
Работы по программе «Наш двор» до конца мая начнутся в 297 дворах Татарстана
Госсовет РТ считает необходимым повысить возраст для приобретения оружия до 21 года
Ру Тат
news_header_bot_970_100
19 мая 2021  13:15
Марат Ишкильдин

Мировая премьера альманаха «Кино за 7 дней» пройдет на открытии кинотеатра в Иннополисе

news_top_970_100

Премьеру альманаха проекта «Кино за 7 дней» представят на открытии площадки «Кино&Театр» в Иннополисе. Об этом на пресс-конференции, посвященной прокату альманаха «Кино за 7 дней» по РТ и России, сообщила директор ГБУК РТ «Татаркино» Миляуша Айтуганова.

«24 мая пройдет показ альманаха на новой киноплощадке Иннополиса. Город давно ждал площадку, которая будет работать и летом, и зимой», — сказала Айтуганова. 

На площадке «Кино&Театр» будут презентовать много авторского и фестивального кино.

«Мы не будем показывать блокбастеры вроде „Трансформеров“ или „Сталинграда“. Нам хотелось бы сделать что-то вроде клуба для думающего зрителя», — отметил кинопродюсер Станислав Ершов.

Проект «Кино за 7 дней» инициирован Министерством культуры Республики Татарстан в 2019 году. Благодаря проекту в Татарстане было снято 10 картин режиссерами из 8 разных стран.

иннополис кино за 7 дней
news_right_column_240_400_1
news_right_column_240_400_2
news_bot_970_100
Главное