Мировая премьера альманаха «Кино за 7 дней» пройдет на открытии кинотеатра в Иннополисе

Премьеру альманаха проекта «Кино за 7 дней» представят на открытии площадки «Кино&Театр» в Иннополисе. Об этом на пресс-конференции, посвященной прокату альманаха «Кино за 7 дней» по РТ и России, сообщила директор ГБУК РТ «Татаркино» Миляуша Айтуганова.

«24 мая пройдет показ альманаха на новой киноплощадке Иннополиса. Город давно ждал площадку, которая будет работать и летом, и зимой», — сказала Айтуганова.

На площадке «Кино&Театр» будут презентовать много авторского и фестивального кино.

«Мы не будем показывать блокбастеры вроде „Трансформеров“ или „Сталинграда“. Нам хотелось бы сделать что-то вроде клуба для думающего зрителя», — отметил кинопродюсер Станислав Ершов.

Проект «Кино за 7 дней» инициирован Министерством культуры Республики Татарстан в 2019 году. Благодаря проекту в Татарстане было снято 10 картин режиссерами из 8 разных стран.