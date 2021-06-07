Мировая лига смешанных единоборств ACA впервые проведет турнир в Казани

11 июня в Ледовом дворце спорта «ТАТНЕФТЬ АРЕНА» пройдет турнир ACA 124, на котором болельщиков ожидают сразу 11 супер-боев с участием топовых спортсменов организации.
В главном бою легендарный российский боец Венер Галиев проведет бой против опасного бразильца Хардесона Батисты. Первопроходец российских ММА, настоящий воин Венер Галиев 21 год выступает в клетке и в свои 45 лет доказывает, что возраст - это только цифра, и продолжает сокрушать соперников. Каждый его бой - это конкуретное противостояние. На счету Галиева 32 профессиональные победы, включая 20 финишей. Яркий представитель ударной техники Хердесон Батиста выходит на предстоящий бой после яркой победы над Лукашом Коперой.
В карде ACA 124 будут выступать четверо татарских бойцов ММА, среди которых большой интригой станет поединок Ленара Сулейманова, который 11 июня дебютирует в ведущем бойцовском промоушене России АСА, подписав контракт сразу на несколько боев. Противостоять Сулейманову будет бразилец Алан Гомеш. Помогут ли родные стены и поддержка болельщиков Сулейманов пройти опытного бразильца?!
Венер Галиев (Россия) — Хердесон Батиста (Бразилия)
Мурад Каламов (Россия) — Уолтер Перейра (Бразилия)
Амирхан Гулиев (Россия) — Роман Гудочкин (12-6) 57 кг
Алан Гомеш де Кастро (Бразилия) — Ленар Сулейманов (Россия)
Махарбек Каргинов (Россия) — Никита Чистяков (Россия)
Абубакар Местоев (Россия) — Егор Голубцов (Россия)
Мухиддин Холов (Россия) - Ахмед Мусакаев (Россия)
Павел Гордеев (Россия) — Дэнис Силва (Бразилия)
Алтынбек Мамашов (Россия) — Василий Курочкин (Россия)
Сергей Яковлев (Россия) - Арсений Яцинов (Россия)
Осимхон Рахмонов (Россия) — Аслан Шогов (Россия)
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