Западные страны со временем будут вынуждены склонить Украину к признанию российских территорий, утраченных ею в ходе конфликта. Такое мнение выразил посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник, его слова приводит «ТАСС».

Он отметил, что заявления Владимира Зеленского о непризнании утраты ряда регионов представляют собой попытку «замаскировать неизбежное», используя псевдоюридические формулировки. По словам дипломата, Киев фактически пытается подменить реальность правовыми конструкциями, не имеющими практической ценности.

Мирошник подчеркнул, что в случае отказа Запада от политики ослабления России и при условии признания необходимости хотя бы экономически добрососедских отношений, вопрос признания территорий постепенно утратит актуальность. В этом случае, считает он, западные государства сами вынудят Киев пойти на такой шаг.

Дипломат напомнил, что речь идет о четырех регионах и Крыме, которые, по его словам, уже закреплены в Конституции РФ. Он добавил, что позиция Украины в этом вопросе не имеет для Москвы решающего значения. По мнению Мирошника, важнее возможности инвестиционного и экономического взаимодействия с другими государствами.

В подтверждение он привел исторический пример: в 1920–1930-е годы многие страны отказывались признавать СССР, однако впоследствии через заключение отдельных соглашений и совместные проекты международное сообщество было вынуждено признать советскую власть и ее границы.

По словам дипломата, аналогичный процесс со временем может произойти и сейчас – вопрос будет решаться не военными методами, а исходя из выгод, интересов и прагматичных расчетов.