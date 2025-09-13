Подходы России и Украины к урегулированию конфликта слишком различаются, поэтому на данный момент отсутствует даже основа для будущих договоренностей. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник, его слова приводит «ТАСС».

По его словам, возможное повышение уровня прямых российско-украинских контактов в Стамбуле не является определяющим фактором для переговорного процесса. Дипломат подчеркнул, что любой диалог строится на поиске максимально компромиссных решений, которые были бы приемлемы для обеих сторон.

Мирошник напомнил, что полномочий у помощника президента РФ и главы российской переговорной группы Владимира Мединского достаточно для работы в Стамбуле. Он отметил, что в нынешних условиях такой формат является наиболее прагматичным и выверенным.

При этом дипломат допустил возможность дополнительного политического усиления переговоров, но поставил под сомнение необходимость такого шага.

По словам представителя МИД, если бы Украина проявляла реальное стремление к поиску выхода из кризиса, то полномочий нынешнего руководителя российской делегации было бы более чем достаточно.