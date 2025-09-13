Посол по особым поручениям МИД России по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник заявил, что Украина не сможет вернуться к границам 1991 года. Об этом он сообщил в интервью ТАСС.

«Украина ищет любую новую формулировку так называемой победы. Что может быть победой для Украины в логике украинских властей? Выход на границы 1991 года, что является недостижимым? Они хотели бы видеть это победой. Сохранение в рамках 2022 года? Конечно, победа. Сохранение только Правобережья? Наверное, победа. Сохранение двух улиц Львова?» – отметил Мирошник.

По его словам, украинские власти стремятся представить любые последствия для страны как успех. Это связано с риторикой киевского режима, согласно которой Украина победила, если украинское государство продолжило существовать, добавил дипломат. По мнению Мирошника, такие лозунги поддерживают ненависть украинцев к России.