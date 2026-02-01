Миронов заявил, что жилье через стройсберкассы обойдется в 2,5 раза дешевле ипотеки

Покупка жилья через строительные сберегательные кассы (стройсберкассы) вместо ипотечных кредитов будет для граждан примерно в 2,5 раза дешевле. Об этом заявил депутат Госдумы Сергей Миронов, его слова приводит ТАСС.

Ипотека – это американская модель приобретения недвижимости через залог, а европейская модель стройсберкасс давно должна была быть внедрена в России.

Миронов отметил, что при нынешних ценах на жилье ипотека недоступна многим гражданам, а те, кто ее взял, ощущают ее как долговую кабалу. Для решения жилищного вопроса он также предложил развивать систему наемного жилья.

Стройсберкассы – это специализированные кредитные организации, задача которых – помочь гражданам накопить средства на жилье. По предложению Миронова, на этапе накопления гражданин заключает контракт о сбережениях и делает регулярные взносы, к которым начисляется государственная премия.

После достижения 30-50% целевой суммы человек получает право на целевой жилищный наем с фиксированной заниженной ставкой до 3% годовых.

Механизм стройсберкасс применялся в разных странах Европы и в XX веке получил широкое распространение, в частности, в Германии.