Миронов заявил, что плата за общежитие не должна превышать 10% стипендии

Стоимость проживания студентов в общежитиях не должна превышать 10% от размера стипендии. Такое мнение в беседе с «ТАСС» высказал депутат Госдумы Сергей Миронов, комментируя вопрос доступности высшего образования для жителей разных регионов страны.

По словам депутата, всем иногородним студентам необходимо предоставлять места в общежитиях сразу после начала обучения. Миронов считает, что при вузах должно быть достаточное количество доступного жилья для студентов.

Также парламентарий высказался по поводу действующего ограничения, согласно которому абитуриенты могут одновременно подать документы не более чем в пять вузов. Миронов отметил, что возможность отмены такого лимита можно обсуждать с экспертным сообществом, однако подчеркнул, что пяти вузов, по его мнению, достаточно для выбора.

Он пояснил, что абитуриент может распределить подачу документов между вузами разного уровня – например, выбрать один престижный университет, несколько вузов среднего уровня и еще несколько учебных заведений с менее высоким конкурсом, чтобы повысить шансы на поступление.