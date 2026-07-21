Миронов выступил за оплачиваемый декрет с первого триместра беременности

Депутат Госдумы Сергей Миронов предложил разрешить женщинам уходить в оплачиваемый отпуск по беременности и родам на любом сроке беременности, в том числе в первом триместре. Об этом он заявил в беседе с «Абзацем».

По словам депутата, идея предоставления такой возможности будущим матерям активно обсуждается в обществе и имеет медицинские и социальные основания.

Миронов сообщил, что с инициативой о предоставлении отпуска по беременности и родам уже с первого триместра ранее выступали врачи, эксперты и представители Русской православной церкви, в том числе Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Он напомнил, что фракция внесла в Госдуму законопроект, который предусматривает право женщины уйти в декрет на любом сроке беременности после постановки на учет в женской консультации. При этом пособие по беременности и родам, по замыслу авторов инициативы, должно выплачиваться в полном объеме.

По словам Миронова, пособие выплачивает Социальный фонд России за счет страховых взносов, которые формируются из заработной платы граждан.

Депутат также выразил мнение, что вопросы демографии должны иметь приоритет перед возможными финансовыми рисками для работодателей. При этом, по его оценке, массового ухода женщин в ранний декрет ожидать не стоит.

Как считает Миронов, большинство будущих матерей предпочтут продолжить работу и получать заработную плату в полном объеме. Вместе с тем, отметил он, женщины должны иметь возможность оформить отпуск по беременности и родам на любом сроке, если считают это необходимым для своего здоровья и здоровья будущего ребенка.