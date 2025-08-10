news_header_top
Общество 10 августа 2025 11:39

Миронов считает, что россиянам стоит доверить выбор названия для мессенджера MAX

Российским пользователям следует предоставить возможность самостоятельно выбрать название для национальной цифровой платформы вместо текущего варианта – «MAX». Такое мнение выразил депутат Госдумы Сергей Миронов, его слова приводит ТАСС.

Миронов ответил, что было бы целесообразно узнать у граждан, какое имя они предпочли бы для российского мессенджера.

Депутат заявил, что название «MAX» вызывает вопросы, особенно из-за написания латиницей. Он подчеркнул, что это слово звучит хорошо на русском языке и даже ассоциируется с поговоркой «одним махом семерых побивахом», однако ни это слово, ни имя собственное «Макс» по смыслу не связаны с коммуникацией и способом связи.

