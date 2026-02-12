news_header_top
Общество 12 февраля 2026 08:24

Миронов призвал банки снять ограничения на сдачу в аренду ипотечного жилья

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Депутат Госдумы Сергей Миронов призвал банки отказаться от ограничений на сдачу в аренду жилья, приобретенного в ипотеку, и заявил о намерении обратиться по этому вопросу в Банк России.

«Намерен обратиться в ЦБ по поводу запретов банков на аренду ипотечных квартир. Кредиторы не должны вводить избыточные ограничения для заемщиков, которые и так страхуют свое жилье», – сказал Миронов в беседе с ТАСС.

По его словам, поступают обращения граждан, которые сталкиваются с дополнительными условиями в ипотечных договорах. Речь идет о требованиях получать согласие банка не только на сдачу квартиры в аренду, но и на проживание в ней родственников. При этом, как отметил депутат, подача заявки на такое согласие зачастую является платной.

Миронов подчеркнул, что возможность сдавать жилье помогает заемщикам справляться с финансовой нагрузкой в условиях высоких цен на недвижимость и дорогих кредитов.

Он также напомнил, что до полного погашения ипотеки граждане обязаны ежегодно оформлять страховку на недвижимость, которая покрывает основные риски. «В случае чего страховые платят не банки», – отметил парламентарий.

