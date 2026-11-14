Миронов предложил засчитывать годы учебы в пенсионный стаж

Период обучения по специальности предложили включать в пенсионный стаж. С такой инициативой намерен выступить председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов. Об этом он сообщил ТАСС.

По словам политика, речь идет о специалистах, которым для получения профессии необходимо от пяти до 10 лет обучения. Среди них врачи, пилоты, судмедэксперты, преподаватели вузов, ученые, педагоги, архитекторы и инженеры.

«Наша фракция намерена предложить включить срок обучения по профессии в пенсионный стаж, как это было в России до 2002 года», – заявил Миронов.

Он также отметил, что длительное обучение может затруднять приобретение жилья по государственным программам для молодежи. Пока человек получает образование, он не имеет возможности полноценно зарабатывать и откладывать деньги на собственную квартиру. В результате некоторые выпускники пропускают возраст, в котором могут рассчитывать на государственную поддержку, и откладывают создание семьи.

«Если зачесть годы обучения в пенсионный стаж, то можно хотя бы частично исправить эту несправедливость», – пояснил политик.

По мнению Миронова, инициатива также поможет привлечь молодых специалистов в профессии, в которых наблюдается кадровый дефицит.

До 1 января 2002 года обучение в вузах, техникумах, училищах и некоторых других учебных заведениях включалось в пенсионный стаж. При этом гражданам, получавшим образование до пенсионной реформы 2002 года, этот период по-прежнему могут засчитать.