Миронов предложил запустить эксперимент по выплате дохода в двух самых бедных регионах РФ

Депутат Госдумы Сергей Миронов выступил с инициативой запустить пилотный проект по введению базового дохода в двух субъектах РФ с наиболее сложной экономической ситуацией. Его слова приводит «ТАСС».

Политик выразил уверенность, что страна неизбежно придет к этой системе: сначала через эксперимент в отдельных территориях, а со временем – в масштабах всего государства. Миронов напомнил, что партия еще в 2021 году разработала концепцию справедливого базового дохода для семей с детьми, предлагая выплачивать по 10 тыс. рублей ежемесячно на каждого члена семьи, где есть несовершеннолетний ребенок.

Аргументируя необходимость реформы, депутат указал на недостатки действующей системы адресной помощи. По его мнению, нынешнее единое пособие лишь формально выводит беднейшие слои населения из категории нищих. При этом, если доход семьи хотя бы незначительно превышает установленный порог нуждаемости, она полностью лишается господдержки.

Миронов призвал отказаться от практики, когда граждане вынуждены «биться» за выплаты, и предложил перейти к принципиально иному подходу в отношениях между государством и обществом. Лидер справороссов добавил, что введение гарантированного дохода позволит семьям закрыть базовые потребности: выбраться из долгов, оплатить медицинские услуги, сделать мелкий ремонт или записать детей в кружки.