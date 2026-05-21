Миронов предложил ввести сертификат на 50 тыс. рублей для новорожденных

Депутат Госдумы Сергей Миронов предложил ввести единый федеральный сертификат номиналом 50 тысяч рублей для покупки товаров для новорожденных. Соответствующее обращение на имя министра труда РФ Антона Котякова имеется в распоряжении «РИА Новости».

В документе отмечается, что такой сертификат предлагается выдавать семье при рождении ребенка независимо от того, какой он по счету.

Миронов пояснил, что средства сертификата семьи смогут направлять на покупку колясок, кроваток, одежды и других необходимых товаров для младенцев. Он также уточнил, что срок действия сертификата, по его мнению, должен составлять 12 месяцев с момента рождения ребенка.

Политик заявил, что реализация инициативы может снизить финансовую нагрузку на семьи в первый год жизни ребенка и повысить доступность качественных и безопасных товаров для новорожденных. Он отметил, что появление ребенка в семье связано с серьезными расходами, а основная их часть приходится на первые месяцы после рождения.

По его оценке, средние траты на базовые товары для младенца в первый год жизни составляют около 370 тысяч рублей.

Миронов напомнил, что на федеральном уровне уже действуют меры поддержки семей с детьми, включая материнский капитал, пособие при рождении ребенка, декретные выплаты, ежемесячное пособие по уходу за ребенком до полутора лет и единое пособие на детей до 17 лет.

При этом он указал, что целевые выплаты именно на покупку товаров для новорожденных сейчас существуют только в отдельных регионах.

По словам политика, сертификат на приобретение продукции российского производства мог бы стать дополнительной мерой поддержки семей и одновременно стимулировать отечественную промышленность.