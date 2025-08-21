Миронов предложил ввести полный запрет на прокат электросамокатов в России

Депутат Госдумы Сергей Миронов обратился к министру транспорта РФ Андрею Никитину с предложением полностью запретить прокат электросамокатов на территории страны. Об этом сообщает «ТАСС».

В документе указывается, что запрет необходим для системного решения проблемы и предотвращения дальнейшего роста числа травм и смертей среди пешеходов. Миронов предложил инициировать разработку проекта постановления правительства о внесении изменений в правила дорожного движения и запросил позицию кабмина по этому вопросу.

По мнению политика, электросамокаты представляют прямую угрозу жизни и здоровью граждан из-за отсутствия адекватной инфраструктуры и эффективного регулирования, особенно если речь идет об их аренде неопытными пользователями. Миронов отметил, что существующие ограничения – такие как максимальная скорость в 25 км/ч и разрешение движения по тротуарам – не учитывают реальные риски и поведенческие факторы.

Миронов считает, что полный запрет на прокат позволит устранить основной источник опасности, связанный с массовым использованием арендованных устройств неподготовленными людьми. Он также подчеркнул, что такой подход поможет гармонизировать городское пространство и обеспечить приоритет безопасности пешеходов и участников дорожного движения.