Миронов предложил ввести лимит наценки в 15% на социально значимые продукты питания

Наценка на 25 основных социально значимых продуктов питания должна быть ограничена 15% от закупочной цены. Такое мнение выразил депутат Госдумы Сергей Миронов, его слова приводит ТАСС.

Речь идет о перечне продуктов, который утверждается правительством. Ограничение должно действовать во всех торговых точках – от крупных гипермаркетов до небольших сельских магазинов.

Миронов отметил, что сейчас наценка на продукты в торговых сетях может достигать 100-200%, и выразил уверенность, что государство должно вмешаться в ситуацию.

Перечень социально значимых продовольственных товаров первой необходимости был утвержден правительством РФ в 2010 году. В него входят основные виды мяса, молоко, масло, яйца, сахар, соль, чай, мука, хлеб, рис, пшено, картофель, капуста, лук, морковь, яблоки и ряд других продуктов.

Согласно действующим нормам, власти вправе устанавливать предельно допустимые розничные цены на эти товары, если в течение двух месяцев в регионе или нескольких субъектах РФ их стоимость возрастает на 10% и более (с учётом сезонного фактора). Однако на практике такие меры не применяются.

Также регионы могут заключать с производителями и торговыми сетями соглашения о стабилизации цен на социально значимые и другие важные товары.