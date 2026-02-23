Миронов предложил ввести ежегодную выплату военным к 23 февраля

Депутат Госдумы Сергей Миронов поздравил защитников Отечества с 23 февраля и предложил установить для военнослужащих ежегодную выплату к этому дню в размере одного оклада по воинскому званию. Об этом сообщает «РИА Новости».

По его словам, 23 февраля в России всегда было общенациональным праздником по духу, а в условиях специальной военной операции его значение стало особенно ощутимым. Миронов считает правильным выразить благодарность защитникам Отечества дополнительной финансовой поддержкой со стороны государства и ввести федеральную доплату к 23 февраля в размере одного оклада по званию.

Он отметил, что такие выплаты подчеркнули бы, что государство помнит и ценит вклад военных, которые ежедневно обеспечивают защиту страны.

Миронов также подчеркнул, что во все времена защитники Отечества пользовались в России уважением и почетом, а благодаря их подвигу страна не раз преодолевала тяжелые испытания и сохраняла независимость и суверенитет. По его мнению, долг общества – хранить память о героях прошлого и отдавать должное тем, кто сегодня участвует в специальной военной операции.

Политик добавил, что к защитникам Отечества следует относить не только участников СВО, но и военнослужащих, несущих службу на других направлениях, работников оборонных предприятий, ученых-конструкторов, ветеранов Вооруженных сил, чей опыт востребован как на передовой, так и в тылу, а также многочисленных волонтеров, оказывающих помощь армии.

В завершение он заявил, что защитник Отечества – это человек, который не на словах, а на деле любит свою страну и готов ей помогать, а его главным качеством остается патриотизм.