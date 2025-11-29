Миронов предложил временно заморозить цены на продукты перед Новым годом

Депутат Государственной Думы Сергей Миронов выступил с инициативой зафиксировать цены на продукты питания и напитки на период новогодних праздников. Об этом он сообщил в комментарии ТАСС.

По словам парламентария, стоимость продуктов традиционно растет в конце года, что заметно отражается на расходах россиян.

«Давайте с 1 декабря этого года по 10 января заморозим цены на продукты питания, на напитки. Дайте людям нормально встретить Новый год», – заявил Миронов.

Он отметил, что в последние месяцы спрос на продукты снижается, что, по его словам, говорит о вынужденной экономии со стороны граждан. Особенно остро эта проблема, подчеркнул депутат, стоит перед пожилыми людьми, которым нередко «приходится выбирать – купить продукты или лекарства». Прибавляется и нагрузка в виде регулярных платежей за коммунальные услуги, добавил он.

Миронов выразил уверенность, что введение временной ценовой заморозки помогло бы снизить финансовую нагрузку на россиян в период подготовки к празднику.