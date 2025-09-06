Миронов предложил возвращать пассажирам деньги за авиабилеты при отказе в срок до 14 дней

Депутат Госдумы Сергей Миронов и глава комитета ГД по развитию гражданского общества Яна Лантратова направили обращение министру транспорта России Андрею Никитину с предложением закрепить право пассажиров возвращать полную стоимость авиабилетов, если они сдаются в течение 14 дней с момента покупки. Об этом сообщает РИА Новости.

В обращении подчеркивается, что это право должно распространяться на все категории билетов, вне зависимости от выбранного тарифа. Исключение предлагается сделать только для отдельных случаев, прямо оговоренных законом, например при приобретении билетов по промотарифам с особыми условиями.

Миронов отметил, что инициатива связана с распространенной практикой удержания авиакомпаниями значительных сумм при возврате билетов, даже если они были куплены заранее. По его словам, Роспотребнадзор ежегодно фиксирует десятки тысяч жалоб на действия перевозчиков, а совокупные финансовые потери граждан в этой сфере составляют миллиарды рублей.

Политик также указал, что проблема особенно обострилась в последние месяцы из-за сбоев в работе аэропортов, когда пассажиры вынуждены были сдавать билеты, чтобы воспользоваться другими рейсами или альтернативным транспортом. Он подчеркнул, что в подобных ситуациях деньги должны возвращаться в кратчайшие сроки – в пределах 1-2 дней.