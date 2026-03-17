Миронов предложил увеличить пособие при рождении ребенка до 50 тыс. рублей
Депутат Госдумы Сергей Миронов предложил увеличить единовременное федеральное пособие при рождении ребенка до 50 тыс. рублей. Об этом сообщает РИА Новости.
Поправки в закон «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» планируется внести на рассмотрение Госдумы во вторник.
Миронов отметил, что такая мера, по его мнению, позволит сократить региональное неравенство и обеспечить более значимую поддержку семьям с маленькими детьми.
Он пояснил, что в ряде субъектов России наряду с федеральной выплатой действует региональное пособие. При этом круг получателей и размер таких выплат различаются в зависимости от региона. В качестве примеров Миронов привел Приморский край и Республику Саха (Якутию), где размер пособия составляет двукратную величину прожиточного минимума для детей.
В то же время, по его словам, в большинстве регионов подобные выплаты не предусмотрены, и семьи могут рассчитывать только на федеральное пособие.
Парламентарий также обратил внимание на значительные расходы родителей в первые месяцы жизни ребенка. Он отметил, что семье необходимо приобрести коляску, кроватку, одежду, средства ухода, автокресло и другие вещи, и для многих семей такие расходы оказываются существенными.