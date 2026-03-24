Миронов предложил трехэтапную программу поддержки ветеранов СВО

Депутат Госдумы Сергей Миронов предложил запустить общегосударственную программу поддержки ветеранов специальной военной операции. Она, по его мнению, должна включать три направления: единый сертификат на реабилитацию, бесплатное обучение и квоты на трудоустройство в государственных и частных организациях. Его слова приводит «ТАСС».

Миронов заявил, что партия настаивает на запуске программы из трех этапов. Первый этап предполагает реабилитацию ветеранов СВО с использованием единого сертификата. Такой механизм, по его словам, позволит получать помощь как в государственных, так и в частных реабилитационных центрах, что ускорит восстановление здоровья и возвращение к полноценной жизни и работе.

Второй этап предусматривает бесплатную переподготовку или получение новой специальности в учреждениях среднего и высшего образования. При этом ветеранам предлагается выплачивать стипендию на период обучения.

Третий этап связан с трудоустройством. Миронов считает необходимым ввести квоты для ветеранов боевых действий в государственных структурах, на муниципальной службе, в госкорпорациях и частных компаниях. По его предложению, квота должна составлять от 2% до 4% для предприятий с численностью сотрудников более 35 человек.

Для работодателей, которые будут выполнять такие требования, предлагается предусмотреть налоговые льготы. Кроме того, парламентарий отметил необходимость законодательно защитить ветеранов от увольнения при сокращении штата.

Отдельно Миронов выступил за упрощение порядка приема ветеранов СВО в правоохранительные органы, в том числе в МВД, указав на нехватку кадров и готовность вернувшихся с фронта специалистов к службе.

Также он предложил создать федеральное агентство или отдельное министерство по делам ветеранов, которое позволило бы системно выстроить меры поддержки и финансирование на общегосударственном уровне.