Миронов предложил списать долги по ЖКХ многодетным семьям с низким доходом

Депутат Госдумы Сергей Миронов направил премьер-министру РФ Михаилу Мишустину предложение рассмотреть возможность списания долгов по жилищно-коммунальным услугам для многодетных семей, чей среднедушевой доход ниже прожиточного минимума. Об этом сообщает РИА Новости.

В обращении указывается, что, по мнению политика, следует ввести механизм единовременного списания задолженности по оплате ЖКХ, включая как основной долг, так и начисленные пени. Мера, как предполагается, должна касаться ситуации на 8 июля 2025 года.

Сергей Миронов пояснил, что подобная «коммунальная амнистия» могла бы снизить социальное напряжение и облегчить финансовую нагрузку на наиболее уязвимые категории граждан. Он сослался на данные Росстата, согласно которым по итогам 2024 года каждая пятая многодетная семья жила за чертой прожиточного минимума. При этом, по его оценке, реальных масштабов проблемы статистика может не отражать полностью – таких семей может быть больше.

Миронов также отметил, что суммарная задолженность россиян за услуги ЖКХ превысила 800 миллиардов рублей. Более трех миллионов человек, по его словам, не справляются с оплатой капитального ремонта, отопления, водоснабжения и других услуг – среди них немало многодетных родителей.

При этом, подчеркнул он, большинство граждан готовы оплачивать коммунальные счета вовремя, если у них есть такая возможность. В связи с этим парламентарий призвал правительство принять срочные меры поддержки для семей с детьми.