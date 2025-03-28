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Экономика 28 марта 2025 08:50

Миронов предложил правительству привязать рост цен на бензин к инфляции

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Депутат Госдумы Сергей Миронов призвал правительство законодательно ограничить рост цен на бензин, увязав его с официальным уровнем инфляции. По его мнению, такая мера будет эффективнее, чем изменение механизма топливного демпфера, которое сейчас обсуждают власти. Об этом сообщает ТАСС.

По словам депутата, с декабря бензин подорожал уже на 1,5%, что в два с лишним раза превышает темпы роста прошлого года. У россиян сезон повышенного спроса, и вместо того чтобы тратить триллионы на поддержку нефтяников, лучше, по мнению Миронова, законодательно привязать рост цен на топливо к уровню инфляции.

Ранее замминистра финансов Алексей Сазанов сообщил, что Минфин РФ рассматривает возможность корректировки топливного демпфера. Однако Миронов сомневается, что это приведет к снижению цен для потребителей.

«Чиновники говорят, что демпфер удерживает цены ниже инфляции. Но в прошлом году нефтяники получили 1,8 трлн рублей, а бензин все равно подорожал быстрее инфляции», – подчеркнул политик.

#цены на бензин #инфляция в России #госдума рф #сергей миронов
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