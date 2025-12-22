news_header_top
Общество 22 декабря 2025 08:59

Миронов предложил повысить зарплаты сотрудникам экстренных служб в новогодние праздники

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Депутат Госдумы Сергей Миронов направил премьер-министру РФ Михаилу Мишустину предложение о введении повышающих коэффициентов к зарплате для сотрудников экстренных служб за работу в новогодние и рождественские праздники. Об этом сообщает «РИА Новости».

В обращении депутат предложил рассмотреть целесообразность дополнительной оплаты труда работников экстренных служб в период с 31 декабря по 10 января.

Инициатива предполагает установление надбавок за фактически отработанное время для медицинских работников, оказывающих скорую, неотложную и экстренную помощь, персонала приемных отделений, травмпунктов и круглосуточных стационаров, сотрудников федеральной противопожарной службы и других подразделений МЧС России, а также работников органов внутренних дел, задействованных в обеспечении правопорядка и оперативном реагировании.

Миронов отметил, что во время новогодних и рождественских каникул нагрузка на пожарную охрану и спасателей МЧС ежегодно возрастает из-за увеличения числа пожаров.

Он также подчеркнул, что в этот период растет количество обращений в больницы и службы скорой помощи из-за травм, переломов и ожогов, связанных с неправильным использованием пиротехники.

По словам парламентария, территориальные подразделения МВД ежегодно предупреждают о сезонных рисках хищений и мошенничества, и во время праздников полиция привлекает десятки тысяч сотрудников для поддержания правопорядка.

Миронов предложил премировать всех работников экстренных служб, чтобы компенсировать повышенную нагрузку и интенсивность их работы в праздничные дни.

