Миронов предложил поднять МРОТ в России до 60 тыс. рублей

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России должен быть увеличен до 60 тыс. рублей в течение ближайших полутора–двух лет. Такое предложение озвучил депутат Госдумы Сергей Миронов в комментарии ТАСС.

По его оценке, текущий уровень МРОТ в 27 тыс. рублей не обеспечивает базовые потребности граждан.

«Мы давно посчитали, что у нас сегодня потребительская корзина где-то складывается не менее 50 тыс. рублей. В этой связи минимальный размер оплаты труда должен быть около 60 тыс. рублей. Конечно, если мы разово примем такой закон, работодатель ахнет и скажет – мы так не потянем, надо где-то это сделать в течение полутора-двух лет – примерно на треть увеличим – сначала до 35 тыс., потом до 45 тыс., а потом можно до 60 тыс. рублей», – отметил депутат.

Он также предложил источники финансирования повышения МРОТ, включая изменение налоговой нагрузки для отдельных отраслей и категорий.

По его словам, для обеспечения таких нормативов можно отменить возврат НДС для нефтяных и газовых компаний, а также ввести дополнительные налоги для банков и сверхбогатых граждан.