Миронов предложил поддержать выпускников с красным дипломом налоговым вычетом

Депутат Госдумы Сергей Миронов выступил с инициативой ввести федеральную меру поддержки для выпускников вузов с красным дипломом в первые три года работы после трудоустройства по полученной специальности. Соответствующее обращение он направил премьер-министру России Михаилу Мишустину, сообщает «ТАСС».

В обращении Миронов предлагает рассмотреть введение адресной федеральной поддержки для молодых специалистов, получивших диплом о высшем или среднем профессиональном образовании с отличием.

Мера должна распространяться на первые три года их работы при трудоустройстве на территории России по специальности, указанной в дипломе.

Речь идет о предоставлении налогового вычета для таких выпускников. По мнению автора инициативы, это позволит увеличить их чистый доход без дополнительной финансовой нагрузки на работодателей.

Миронов считает, что предлагаемая мера повысит привлекательность работы по специальности на начальном этапе карьеры и снизит мотивацию молодых специалистов покидать приоритетные отрасли.

Кроме того, по его оценке, поддержка доходов в первые годы после окончания учебы будет способствовать принятию решений о создании семьи и рождении детей.