Миронов предложил платить МРОТ родителям, если для их детей нет места в саду

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Депутат Госдумы Сергей Миронов предложил выплачивать молодым семьям ежемесячную компенсацию в размере регионального МРОТ, если ребенку не предоставлено место в детском саду. Его слова приводит «ТАСС».

Он пояснил, что выплаты будут производиться до тех пор, пока место в государственном или муниципальном саду не появится. По словам Миронова, такие компенсации позволят родителям оплачивать частные детские сады или услуги няни. Он также отметил, что подобная практика уже действует в некоторых регионах, например, в Ленинградской области.

Инициатива будет включена в итоговую резолюцию, которую депутат направит в правительство РФ по итогам Всероссийского форума молодых мам.