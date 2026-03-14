news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 14 марта 2026 13:12

Миронов предложил платить МРОТ родителям, если для их детей нет места в саду

Читайте нас в
Телеграм
Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Депутат Госдумы Сергей Миронов предложил выплачивать молодым семьям ежемесячную компенсацию в размере регионального МРОТ, если ребенку не предоставлено место в детском саду. Его слова приводит «ТАСС».

Он пояснил, что выплаты будут производиться до тех пор, пока место в государственном или муниципальном саду не появится. По словам Миронова, такие компенсации позволят родителям оплачивать частные детские сады или услуги няни. Он также отметил, что подобная практика уже действует в некоторых регионах, например, в Ленинградской области.

Инициатива будет включена в итоговую резолюцию, которую депутат направит в правительство РФ по итогам Всероссийского форума молодых мам.

#Детский сад #мрот
news_right_1
news_right_2
news_bot
