Миронов предложил освободить победителей Всероссийской олимпиады школьников от ЕГЭ и ОГЭ

Депутаты Госдумы подготовили законопроект, согласно которому победители и призеры Всероссийской олимпиады школьников (ВсОШ) будут освобождены от сдачи ЕГЭ и ОГЭ. Законопроект, автором которого стал депутат Госдумы Сергей Миронов, планируется внести в Госдуму в пятницу, сообщает РИА Новости.

Согласно проекту закона, учащиеся, ставшие победителями или призерами заключительного этапа олимпиады, будут освобождены от государственной итоговой аттестации, что теперь распространяется на все предметы, а не только на тот, который соответствует профилю олимпиады.

Миронов пояснил, что такие школьники обладают выдающимися знаниями и интеллектуальными способностями, что делает их поощрение и освобождение от аттестации важным шагом. По его словам, эта инициатива создаст условия для развития талантливой молодежи и поможет сосредоточиться на дальнейшем изучении предметов, что в будущем позволит сделать значительный вклад в развитие науки, техники и экономики страны.