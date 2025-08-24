Миронов предложил ограничить плату за общежития 10% от стипендии

Стоимость проживания студентов в общежитиях не должна превышать 10% от размера стипендии, а проблему нехватки мест следует решать через механизм социальной аренды. Такое мнение в беседе выразил депутат Госдумы Сергей Миронов, его слова приводит РИА Новости.

Он сообщил, что накануне нового учебного года получает многочисленные жалобы от студентов на повышение платы за проживание. По его словам, ежегодно перед началом сентября тарифы растут на 10-30%, и в итоге ежемесячные расходы на общежитие оказываются сопоставимы или даже превышают размер стипендии. Миронов отметил, что в такой ситуации вся выплата фактически уходит только на жилье.

Политик напомнил, что несколько лет назад депутаты от СРЗП предлагали законопроект, предусматривающий ограничение платы за общежитие 10% от стипендии. Однако в Госдуме и правительстве эту идею сочли нецелесообразной из-за «слишком низкой суммы». В ответ партия предложила альтернативу – повысить стипендии хотя бы до уровня прожиточного минимума, чтобы они покрывали базовые расходы студентов.

Кроме того, Миронов указал на необходимость применения механизма социальной аренды для решения жилищных проблем. Он пояснил, что речь идет о строительстве или выкупе государством квартир у застройщиков с последующей сдачей их в льготную аренду нуждающимся категориям граждан.

По его мнению, это стало бы реальной поддержкой не только для студентов, вынужденных арендовать жилье по рыночным ценам, но и для молодых семей, которые сталкиваются с ограничениями на совместное проживание в общежитиях.