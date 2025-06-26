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Общество 26 июня 2025 10:21

Миронов предложил ограничить наценку на продукты до 15% и снизить НДС

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Торговая наценка на социально значимые продукты питания не должна превышать 15%. Такое мнение выразил депутат Госдумы Сергей Миронов в комментарии ТАСС.

Он заявил, что депутаты предлагают установить максимальную наценку на первую закупку по перечню продуктов повседневного спроса на уровне 15%. Также Миронов считает необходимым снизить налог на добавленную стоимость на продукты с текущих 10% до 5%, подчеркнув, что такие меры могут способствовать снижению инфляции.

Кроме того, политик указал на необходимость корректировки ключевой ставки Центрального банка. По его словам, снижение должно быть существенным – не менее чем на 5 процентных пунктов.

#цены на продукты #продукты питания #сергей миронов #НДС
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