Миронов предложил не допускать школьных агрессоров до экзаменов за буллинг

Школьников, участвующих в травле, следует не допускать к государственным итоговым экзаменам. Об этом заявил депутат Госдумы Сергей Миронов в интервью ТАСС.

Политик отметил необходимость законодательного закрепления понятия буллинга и введения мер ответственности за него.

«Нужно дать четкое юридическое определение [травли], и за это наказывать. Наказывать учеников – понятно, не тюрьмой, но, тем не менее, чтобы это было понятно. Самое минимальное: ты кого-то травишь – все, ты не допускаешься ни к каким экзаменам», – сказал Миронов.

Политик также заявил, что буллинг нередко становится причиной тяжелых последствий.