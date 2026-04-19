news_header_top
Руc Тат
16+
news_top
Общество 19 апреля 2026 10:57

Миронов предложил не допускать школьных агрессоров до экзаменов за буллинг

Читайте нас в
Телеграм

Школьников, участвующих в травле, следует не допускать к государственным итоговым экзаменам. Об этом заявил депутат Госдумы Сергей Миронов в интервью ТАСС.

Политик отметил необходимость законодательного закрепления понятия буллинга и введения мер ответственности за него.

«Нужно дать четкое юридическое определение [травли], и за это наказывать. Наказывать учеников – понятно, не тюрьмой, но, тем не менее, чтобы это было понятно. Самое минимальное: ты кого-то травишь – все, ты не допускаешься ни к каким экзаменам», – сказал Миронов.

Политик также заявил, что буллинг нередко становится причиной тяжелых последствий.

#депутат госдумы #буллинг #экзамены #егэ
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Дуэт Рамазановых: «Работать на эстраде становится все труднее. Остаются самые сильные»

Дуэт Рамазановых: «Работать на эстраде становится все труднее. Остаются самые сильные»

18 апреля 2026
«Нам нравится русский язык»: в Татарстане написали «Тотальный диктант» о бабушке Пушкина

«Нам нравится русский язык»: в Татарстане написали «Тотальный диктант» о бабушке Пушкина

18 апреля 2026
Новости партнеров