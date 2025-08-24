Миронов предложил доплачивать учителям на покупку стильной одежды

Педагоги должны получать доплаты на приобретение стильной и современной одежды. Об этом заявил депутат Госдумы Сергей Миронов, его слова приводит «ТАСС».

При этом он подчеркнул, что вводить единую форму для учителей нецелесообразно.

Политик отметил, что большинство школьных преподавателей – женщины, у которых есть собственный вкус и стиль, поэтому обязывать их носить унифицированную одежду неправильно. Вместо этого, по его мнению, государство могло бы поддерживать педагогов материально, чтобы они имели возможность одеваться в соответствии с современными стандартами.

Миронов также предложил сначала навести порядок с формой для школьников. Он раскритиковал представленные в этом году варианты одежды, утверждая, что они больше похожи на «одежду для пугала, чем на школьную форму». По его словам, гораздо более достойные примеры удалось получить с помощью искусственного интеллекта, который он попросил создать альтернативные варианты.