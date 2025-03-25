Миронов предлагает ввести Единую социальную карту для пенсионеров

Депутат Госдумы Сергей Миронов выступил с предложением о введении Единой социальной карты для пенсионеров, которая будет действовать по всей стране. Об этом сообщает РИА Новости.

«Наши люди трудятся на благо всей страны, а не отдельного региона. Пенсионеры не должны терять льготы, если они пересекут административную границу. Им нужна единая социальная карта, работающая на всей территории России», – подчеркнул Миронов.

Он напомнил, что ранее уже предлагалось ввести такой документ, который предоставит право на бесплатный проезд в городском транспорте и другие льготы вне зависимости от места проживания пенсионера.

По словам Миронова, депутаты Госдумы намерены подготовить законопроект, который закрепит эту инициативу на федеральном уровне.