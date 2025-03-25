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Общество 25 марта 2025 10:48

Миронов предлагает ввести Единую социальную карту для пенсионеров

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Депутат Госдумы Сергей Миронов выступил с предложением о введении Единой социальной карты для пенсионеров, которая будет действовать по всей стране. Об этом сообщает РИА Новости.

«Наши люди трудятся на благо всей страны, а не отдельного региона. Пенсионеры не должны терять льготы, если они пересекут административную границу. Им нужна единая социальная карта, работающая на всей территории России», – подчеркнул Миронов.

Он напомнил, что ранее уже предлагалось ввести такой документ, который предоставит право на бесплатный проезд в городском транспорте и другие льготы вне зависимости от места проживания пенсионера.

По словам Миронова, депутаты Госдумы намерены подготовить законопроект, который закрепит эту инициативу на федеральном уровне.

#сергей миронов #законопроект #пенсионеры
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