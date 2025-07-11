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Общество 11 июля 2025 09:48

Миронов предлагает создать аналог «Пушкинской карты» для семей с детьми

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Депутат Госдумы Сергей Миронов выступил с инициативой создать в России проект «Тютчевская карта» – аналог «Пушкинской карты», ориентированный на семьи с детьми. Его слова приводит ТАСС.

Миронов отметил, что программа должна быть направлена на поддержку культурного досуга родителей с детьми в возрасте от 4 до 14 лет.

Пот словам депутата, положительный опыт «Пушкинской карты» необходимо расширить, распространив его на семьи с дошкольниками, а также школьниками младшего и среднего звена. Он подчеркнул, что посещение музеев, театров и выставок играет ключевую роль в воспитании подрастающего поколения и формировании традиционных и семейных ценностей.

Политик также указал на важную роль родителей в воспитательном процессе и предложил включить их в число участников новой программы. По его мнению, государственная поддержка в сфере культуры особенно актуальна в текущих социально-экономических условиях, когда для многих семей участие в культурной жизни становится затруднительным из-за высокой стоимости билетов.

Поддержка семейного культурного досуга соответствует целям национального проекта «Семья».

#Пушкинская карта #семьи с детьми #сергей миронов
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