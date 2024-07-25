Мирный житель ранен из-за атаки беспилотника в Октябрьском Белгородского района

В Белгородском районе произошла атака беспилотных летательных аппаратов на два населенных пункта. Инцидент привел к ранению мирного жителя и повреждению гражданских объектов, сообщил Гладков.

В поселке Октябрьский дрон атаковал автомобиль. Водитель, находившийся внутри, успел покинуть транспортное средство, но получил осколочное ранение левого предплечья и баротравму. Пострадавший был оперативно доставлен бригадой скорой помощи в городскую больницу №2 Белгорода, где ему оказывается необходимая медицинская помощь. Автомобиль в результате атаки полностью уничтожен и не подлежит восстановлению. Кроме того, повреждён фасад расположенного рядом коммерческого объекта.

В поселке Малиновка беспилотник упал вблизи социального объекта, вызвав повреждения остекления здания.

На местах происшествий работают все оперативные службы.