Мирные жители погибли при обстреле ВСУ пункта эвакуации в Херсонской области

Войска Украины обстреляли пункт эвакуации гражданских лиц в Голой Пристани, погибли два человека, сообщил врио губернатора Владимир Сальдо в телеграм-канале.

«Боевики киевского режима сегодня обстреляли пункт эвакуации гражданских лиц в Голой Пристани. Погибли два человека, в том числе 33-летняя беременная женщина. Ещё два человека ранены, их везут в больницу», – указано в сообщении.

Сальдо отметил, что обстрел был намеренным, стреляли специально по мирным людям.