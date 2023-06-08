news_header_top_970_100
Руc Тат
news_header_bot_970_100
Происшествия 8 июня 2023 13:50

Мирные жители погибли при обстреле ВСУ пункта эвакуации в Херсонской области

Скопировать ссылку
news_top_970_100

Войска Украины обстреляли пункт эвакуации гражданских лиц в Голой Пристани, погибли два человека, сообщил врио губернатора Владимир Сальдо в телеграм-канале.

«Боевики киевского режима сегодня обстреляли пункт эвакуации гражданских лиц в Голой Пристани. Погибли два человека, в том числе 33-летняя беременная женщина. Ещё два человека ранены, их везут в больницу», – указано в сообщении.

Сальдо отметил, что обстрел был намеренным, стреляли специально по мирным людям.

Фото: Телеграм-канал Врио Губернатора Херсонской области

#Херсонская область #обстрел
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2
news_bot_970_100

Главное