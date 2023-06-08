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Мирные жители погибли при обстреле ВСУ пункта эвакуации в Херсонской области
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Войска Украины обстреляли пункт эвакуации гражданских лиц в Голой Пристани, погибли два человека, сообщил врио губернатора Владимир Сальдо в телеграм-канале.
«Боевики киевского режима сегодня обстреляли пункт эвакуации гражданских лиц в Голой Пристани. Погибли два человека, в том числе 33-летняя беременная женщина. Ещё два человека ранены, их везут в больницу», – указано в сообщении.
Сальдо отметил, что обстрел был намеренным, стреляли специально по мирным людям.
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